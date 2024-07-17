حفل كورال "سلام" في قصر الأمير طاز الخميس المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد مركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، لاستضافة حفل لفريق "كورال سلام" في الثامنة مساء الخميس المقبل الموافق 18 يوليو.

تأسيس فريق "كورال سلام"

تم تأسيس فريق "كورال سلام" في عام 2018 بالمركز القومي لثقافة الطفل، ويضم الفريق مجموعة من الأصوات المتميزة من الأطفال والشباب، يهدف الفريق إلى تقديم مجموعة من الأغاني المصرية الحديثة بالإضافة إلى أغانٍ من الفلكلور المصري بتوزيع حديث ومعاصر.

برنامج الحفل وأعمال الفريق

سيقدم الفريق خلال الحفل مجموعة متنوعة من الأغاني الخاصة بهم من ألحان وتوزيع الفنان وائل عوض، منها أغنية "غني" بكلمات فتحي الجندي، وأغنية "القدس عربية" بكلمات أيمن حافظ، وأغنية "الربابة" بكلمات محمد مناع. كما سيقدم الفريق أغنيات من الفلكلور المصري منها: "عيني آه"، "آه يالالي"، و"ميدلي سيد درويش"، بالإضافة إلى أغنية "بتناديني تاني".

ألحان وتوزيع مميزة

يتولى المايسترو وائل عوض ألحان وتوزيع الأغاني، مقدمًا رؤية موسيقية جديدة تدمج بين الأصالة والمعاصرة، مما يتيح لجمهور الحفل فرصة للاستمتاع بتجربة موسيقية فريدة تنقل التراث المصري بصورة حديثة.