الأردن يشهد أكبر حفل أوبرا لجمع التبرعات من أجل غزة

القاهرة - محمد ابراهيم - يقام تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين، أكبر عرض حتى الآن للأوبرا، في المملكة، وهو أوبرا عايدة مهرجان عمان للأوبرا تجمع التبرعات هذا العام لبرنامج مخصص لأطفال غزة الأيتام وبرنامج لتدريب الأطباء بمستشفيات خاصة وحكومية بتخصصات قطاع غزة بامس الحاجة اليها من خلال مؤسسة فلسطين الدولية.

الأوبرا العالمية الشهيرة عايدة

في الذكرى الخامسة لتأسيس مهرجان عمان للأوبرا، تقدم الأوبرا العالمية الشهيرة عايدة على مسرح أكاديمية عمان ببطولة زينة برهوم في دور عايدة من الأردن، ريكاردو جاتو في دور راداميس وأجوستينو. سوباتشي في دور ملك مصر، ولوكا جالو في دور رامفيس من إيطاليا، وكريستينا ديل باريو في دور أمنيريس من إسبانيا، وبيدرو كاريلو في دور أموناسرو من فنزويلا، والسوبرانو الأردنية تاليا غوشة وسارة بركات، والتينور عبد الله قاروط، وغرازيانو عيسى، وحكيم حاوي والعديد من الفنانين العالميين الآخرين وبمشاركة ما يفوق الثمانين شخص، بمرافقة جوقة وأوركسترا AOF الدولية بقيادة كلاوديو موربو وإخراج فابيو بونكور.

جمع التبرعات



سيتم جمع التبرعات بالتعاون مع مؤسسة فلسطين الدولية للبرامج التالية: منح دراسية لتخصص الأطباء في المستشفيات الأردنية الحكومية والخاصة لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة لأهلنا في قطاع غزة، برنامج دعم الأطفال الأيتام في قطاع غزة.