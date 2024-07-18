نانسي صلاح تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة نانسي صلاح جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام، بصورة بسيطة من أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ نانسي صلاح

وتألقت نانسي صلاح بإطلالةجذابة، وظهرت مرتديه تيشيرت بسيط، واعتمدت الشعر المموج،مما نال إعجاب متابعيها.

أحدث أعمال نانسي صلاح

ومن ناحية اخري، تواصل الفنانة نانسي صلاح، تصوير مشاهدها في فيلم "ولاد المحظوظة"، وهو من بطولة الفنانة هيفاء وهبي، تجسد دور تيك توكر شعبية تدعى بطة، هيفاء وهبي تظهر بشخصية بائعة تفاح لبنانية وتعاني من صعوبات وأزمات كثيرة في حياتها.

نانسي صلاح تكشف اسرار من حياتها

قالت الفنانة نانسى صلاح، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، عبر قناة "DMC"، إنه ا كان حلمها التمثيل، وكان من أقاربها ممثلين ولكنا لا تحب الوساطة، موضحة أنها تحب أنها تبدأ التمثيل من البداية، التحقت بكلية الإعلام، لأنها تحب هذه المهنة منذ طفولتنها، لافتة إلى أنها وقت التقديم فى الثانوية، والدها كان رافضا دخولها التمثيل ورفض التحقاها بمعهد فنون مسرحية، مردفة: "شيراز بنت عمتى كانت تاخدنى شرم الشيخ عشان مرحش أقدم، وقعدت 3 سنين بعد الثانوى مش عاوزة أدخل فنون مسرحية، انا عنيدة جدا".

آخر أعمال نانسي صلاح



وكان آخر أعمال نانسي صلاح، مسلسل ب١٠٠ راجل، بطولة سمية الخشاب ومحمود عبد المغني ونانسي صلاح وسما ابراهيم ومحمد القس وأحمد صيام، وعدد آخر من الفنانين، وايضا فيلم «جبل الحريم» من بطولة الفنانة سوسن بدر، وفاء عامر، نانسي صلاح، نسرين أمين، نهال عنبر، إنجي وجدان، إلهام عبدالبديع، وأميرة العايدي، والعمل من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة.





نبذة عن نانسي صلاح

ولدت نانسي صلاح في 7 مارس 1990 وتخرجت من كلية الإعلام بجامعة القاهرة، في 2020 أصيبت جراء انفجار مرفأ بيروت 2020 وذلك أثناء تصويرها مسلسل إسود فاتح، شاركت الفنانة نانسي صلاح في عدة افلام منها: سكر مر، ماما حامل،فيلم "ولاد المحظوظة"، فيلم «جبل الحريم»، وغيرهم من الافلام.

مسلسلات تلفزيونية: خفة يد، نصيبي وقسمتك 3، مملكة إبليس، إلا أنا، إسود فاتح، فارس بلا جواز، يوتيرن، انحراف، المماليك.