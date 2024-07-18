موعد عرض فيلم «أهل الكهف» في سينمات الدول العربية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف النجم خالد النبوي عن موعد عرض فيلم أهل الكهف في دور العرض السينمائي بالدول العربية، حيث إن الفيلم يعرض حاليًا في مصر محتلًا المركز الخامس في إيرادات الأفلام بشباك تذاكر السينمات.



فيلم أهل الكهف



وشارك النجم خالد النبوي متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة من فيلم أهل الكهف معلقًا عليها: ''فيلم أهل الكهف يبدأ عرضه اليوم في دول الخليج''.



إيرادات الفيلم



وجاءت إيرادات فيلم أهل الكهف في سينمات مصر وبلغت نحو 115 ألفًا و687 جنيهًا فقط، ليصل إجمالي إيراداته إلى 12 مليون و23 ألف و664 جنيها خلال 5 أسابيع عرض بمصر ليحل خامس بعد أفلام ولاد رزق 3، واللعب مع العيال، وعصابة الماكس وجوازة توكسيك



فريق عمل فيلم أهل الكهف



ويضم فيلم أهل الكهف مجموعة من النجوم منهم خالد النبوي، وأحمد عيد، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، ومحمود حميدة، ومصطفى فهمي، وصبري فواز، وهاجر أحمد، وريم مصطفى، ومحمد فراج، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.