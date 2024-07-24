نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلالة جريئه.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار في تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، علي مشاركه جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام، صور من إجازتها الصيفية في تونس.

عائشة بن احمد تألفت الانظار في تونس

وظهرت عائشة بن احمد في الصور بإطلالة جريئة وهي تقضي إجازتها الصيفية على احدى الشواطىء بتونس، ولاقت الصور تفاعل عدد كبير من محبيها.

أبرز أعمال عائشة بن أحمد

الأفلام: صديقي الأخير، خميس، عزيز روحو، أوغسطينوس، زيزو، الخلية، الفلوس، توأم روحي، ريتسا.

المسلسلات: من أجل عيون كاترين، نجوم الليل (الجزء 4)، ألف ليلة وليلة، شهادة ميلاد أمل، السهام المارقة، نسر الصعيد، أبواب الشك، أبو جبل، لعبة نيوتن، حرقة (الجزء1)، ملف سري، النّزوة، وعد إبليس، مذكرات زوج، روحي فيك، دون سابق إنذار.

سبب عزالة عائشة بن أحمد

سبق، كشفت الفنانة التونسية، عائشة بن أحمد، خلال تصريحات لبرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر «ON E» مساء الخميس، أن الشهرة زادت خوفها من الدخول في علاقات عاطفية والارتباط، مشيرة إلى أنها عاشت 10 سنوات في عزلة تامة منذ قدومها إلى مصر، إنها كانت تقضي أغلب وقتها في العمل، ثم تسافر إلى تونس لقضاء وقتها مع عائلتها وأصدقائها، ثم تعود إلى مصر للعمل مرة أخرى، وتابعت: «لما بدأت اشتغل واشتهر عشت في مصر، وقفلت على نفسي كثير أوي، قعدت 10 سنين من حياتي اشتغل وأخلص تصوير وثاني يوم أسافر تونس، معنديش حياة اجتماعية في مصر، ولا كنت بخرج ولا أي حاجة».

آخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد

وكان آخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد هو مسلسل “دون سابق إنذار” من بطولة النجم آسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي والمسلسل من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل،و ظهور خاص للفنانة بسمة وهو من إنتاج محمد مشيش - بلوبي برودكشنز، وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، ويحكي قصة ماجد وليلى وهما زوجين يواجهان الكثير من الأزمات.