انت الأن تتابع خبر أول سيارة ‎SUV‎ كهربائية بالكامل من بورشه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت تقارير اعلامية، أنه ومع تحول كبرى الشركات المصنعة نحو الطرازات الكهربائية، تدخل "بورشه" على الخط عبر إطلاق الجيل الثاني من سيارة "مكان" التي أصبحت الآن حصرية بشكل كهربائي بالكامل.



وأشارت الى أنه وبعد مرور عشر سنوات على انطلاق سيارة "مكان" الأصلية على الطرقات، تعيد "بورشه" ابتكار سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الشهيرة لتناسب العصر الحديث.

ومن المقرر أن تعيد سيارتا "مكان 4" و"مكان توربو" الجديدتان كلياً تعريف التوقعات لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، حيث تجمعان بين أداء "بورشه" المميز والتكنولوجيا الكهربائية المتقدمة.



ووفقاً لأوليفر بلوم، رئيس المجلس التنفيذي لشركة «بورشه إيه جي» تهدف سيارة «مكان» الجديدة إلى أن تكون الطراز الأكثر رياضية في فئتها.



يتجلى التزام "بورشه" بالأداء الإلكتروني في مواصفات سيارة «مكان»، حيث تم تجهيز طرازي "مَكان 4" و"مَكان توربو" بأحدث جيل من محركات "PSM" الكهربائية العاملة بشكل دائم على كلا المحورين. تنتج سيارة "مكان 4" ما يصل إلى 300 كيلوواط (408 أحصنة) من القوة الزائدة، في حين تتمتع "مكان توربو" بقدرة مذهلة تبلغ 470 كيلوواط (639 حصاناً). وتُترجم هذه الأرقام إلى تسارع مثير للإعجاب، حيث تصل سيارة "مكان 4" إلى 100 كلم/ساعة في 5.2 ثانية و "توربو" في 3.3 ثانية فقط.



ومن ناحية التصميم، تحافظ طرازات "مكان" الجديدة على جمالية بورشه الكلاسيكية مع التكيف مع متطلبات السيارات الكهربائية. أبعاد السيارة وخطوطها الرياضية الشبيهة بالـ "كوبيه" تعطي انطباعاً جريئاً. إن دمج العجلات التي يصل حجمها إلى 22 بوصة مع تركيب الإطارات المتدرج، جنباً إلى جنب مع قاعدة العجلات الأطول والبروزات القصيرة، يزيد من المظهر الديناميكي. ويتضمن التصميم أيضاً ديناميكيات هوائية متقدمة، ما يعمل على تحسين تدفق الهواء والكفاءة. وتجمع المقصورة الداخلية لسيارة "مكان" بين الفخامة والعملية. ويصل حجم صندوق التخزين خلف المقعد الخلفي إلى 540 لتراً وفقاً للطراز والتجهيزات. كما توفر السيارة صندوق أمتعة آخر أسفل غطاء المحرك يبلغ حجمه 84 لتراً وبالتالي تزيد سعة التخزين في السيارة على الطراز السابق بـ 127 لترا. ويمكن زيادة حجم صندوق الأمتعة الخلفي إلى 1348 لترا من خلال طي مسند الظهر في المقعد الخلفي بالكامل، فيما تعزز قوة السحب القصوى التي تبلغ 2000 كلغم الوظائف العملية لسيارة «مَكان» الجديدة‏.



يأتي مقعدا السائق والراكب الأمامي بارتفاع أقل بـ 28 ملليمتراً عن الطراز السابق وفقاً لطراز السيارة وتجهيزاتها (بورشه)

نظام الحوسبة والاتصال الفائق



من الناحية التكنولوجية، تم تجهيز مكان بنظام معلومات ترفيهي من الجيل الجديد يعتمد على نظام التشغيل «Android Automotive» ولوحة عدادات منحنية مقاس 12.6 بوصة. وتتضمن تجربة قيادة «بورشه» شاشة عرض رأسية مزودة بتقنية الواقع المعزز، والتي تدمج بسلاسة العناصر الافتراضية مثل أسهم التنقل في رؤية السائق.



وتُعد خطوة بورشه لجعل سيارة مكان كهربائية أكثر من مجرد تطور لنموذج؛ إنها انعكاس لتحول أوسع في صناعة السيارات نحو الاستدامة والابتكار. وتضع سيارة «مكان» الجديدة، بمزيجها من الأداء والفخامة والوعي البيئي، معياراً جديداً لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية وتمثل خطوة مهمة إلى الأمام في استراتيجية بورشه للطاقة الكهربائية .