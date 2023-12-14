لوقف نزيفها الاقتصادي .. الأرجنتين تخفض قيمة عملتها إلى…

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 ديسمبر 2023 12:14 صباحاً - أعلنت الأرجنتين اليوم، خفض قيمة عملتها إلى النصف، وخفض دعم الطاقة والنقل جزء من التعديلات المفاجئة التي يقول الرئيس الجديد خافيير ميلي إنها ضرورية للتعامل مع “حالة طوارئ” اقتصادية.

وقال لويس كابوتو وزير الاقتصاد في رسالة متلفزة “ستخفض قيمة البيزو 50 في المائة من 400 بيزو لكل دولار، إلى 800 بيزو للدولار”، مبينا “أننا سنكون أسوأ من ذي قبل لبضعة أشهر”، وبين أن الحكومة لن تطرح بعد الآن مشاريع البناء العامة للمناقصات وستلغي العقود التي منحت بالفعل ولكنها لم تبدأ بعد.

وأضاف “في الأرجنتين ننفق أكثر مما نكسب. تمويل هذا العجز يؤدي إلى مشاكل، إذا قمت بتمويله من خلال المطبعة، فإن البيزو يفقد قيمته. لقد جئنا لمعالجة جذور المشكلة. علينا أن نعالج الإدمان على عجز الميزانية”.

وتأتي هذه الإجراءات بعد يومين من أداء ميلي اليمين الدستورية رئيسا لثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، وتشديده على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة.

وتعاني الأرجنتين من تضخم سنوي بلغ 143 في المائة، مع انخفاض حاد في قيمة عملتها أمام الدولار، وأصبح 4 من كل 10 أرجنتينيين تحت خط الفقر.

كما تعاني البلاد من عجز مالي هائل وعجز تجاري قدره 43 مليار دولار، إضافة إلى دين بـ 45 مليار دولار لصندوق النقد و10.6 مليار دولار مستحقة بحلول أبريل.