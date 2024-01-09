الصادرات الألمانية ترتفع 3.7% في نوفمبر مع زيادة قوية للطلب…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 يناير 2024 11:11 مساءً - – أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الاثنين ارتفاع الصادرات الألمانية بما يتجاوز التوقعات بكثير في نوفمبر مع زيادة قوية للطلب في الاتحاد الأوروبي.

وزادت الصادرات الألمانية 3.7% في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق. وتوقع استطلاع أجرته تسجيل زيادة 0.3%.

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي بأن الواردات ارتفعت 1.9% مقارنة بشهر أكتوبر، مقابل توقعات المحللين بارتفاعها 0.2%.

وقال المكتب إن الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت 5.4% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفعت الصادرات إلى دول خارج التكتل 1.8%.

وأظهر ميزان التجارة الخارجية فائضا قدره 20.4 مليار يورو (22.3 مليار دولار) في نوفمبر، مقابل 17.7 مليار يورو في الشهر السابق.