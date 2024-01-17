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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الغرف التجارية تنظم لقاء مع قيادات صندوق النقد لوضع رؤية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 يناير 2024 08:16 مساءً - شاهندة إبراهيم – نظم اتحاد الغرف التجارية لقاء جمع قيادات منظمات الأعمال مع الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي للتحاور حول الوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي وآثار المتغيرات والأزمات المسيطرة وآليات مجابهتها ودور الصندوق ومؤسسات التمويل الدولية في ذلك.
وشارك في الاجتماع كلا من رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين والغرفة الأمريكية وجميعة المصدرين المصريين وهيئة مكتب اتحاد الغرف والمستشارين الاقتصاديين للاتحاد ورئيس الاقتصاد والأعمال، بحسب البيان الصادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية.
ويشرف الدكتور جهاد أزعور على عمل صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز.
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