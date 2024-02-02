انت الأن تتابع خبر"رجع زي زمان" اسعار الذهب في مصر تنخفض بسرعة جنونية وتصل الى رقم لم تصل اليه منذ ثلاث سنوات..2000 جنية مره واحده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد سعر الذهب اليوم في مصر، تراجعا ملحوظا ، استمرار لموجة تراجع بدأت قبل يومين، بعد أن وصل سعر الجرام من عيار 21 إلى نحو 3500 جنيه بالمصنعية على بعض المشغولات كأعلى سعر في بداية الأسبوع.

تراجع سعر الذهب اليوم ليبدأ من نحو 3,155 جنيها للبيع للعيار الأشهر في مصر، بعد أيام من طرح شهادات الـ27% في بنكي الأهلي ومصر.وتراجع سعر الجرام من عيار 21 الذي يفضله الكثير عن شراء المشغولات بكافة أنواعها من محلات الصاغة ، كما شهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا والذي يفضله الكثير للاستثمار من أجل حفظ أموالهم والاستفادة بها، ليبدأ اليوم من 25,240 جنيها.وكان قد قفز سعر الذهب وصلت به إلى أعلى قمة، يوم 27 ديسمبر 2023، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى 3,350 جنيهًا رسميًا لأول مرة وسجّل الجنيه نحو 26400 جنيه إلى 27 ألف جنيه.

وقفزت أسعار المعدن إلى هذا المستوى بسبب إقبال غير مسبوق على الشراء كما ارتفع حينها في بورصة نيويورك، لتسجل مستويات بنحو 2,080 دولارًا حينها، مع تثبيت سعر الفائدة على الدولار.سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 تراجع ليبدأ الجرام اليوم من 2,704 جنيهات بعد 2,743 جنيها للبيع أمس و2,829 جنيها للشراء كأعلى سعرـ وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات.

وعن سعر عيار 18 اليوم، فهو بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة الدبل والخواتم.