منتدى اقتصادي بين الأردن والعراق وبعض دول المنطقة

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رياض - احمد صلاح - بالتزامن مع اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، ينظم مجلس الأعمال العراقي في عمّان، بالتعاون مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن وبعض دول المنطقة.



ويعد المنتدى الذي سيقام في 21 من نيسان المقبل، بمركز الملك حسين للمؤتمرات في منطقة البحر الميت، منصة متخصصة لاستكشاف القضايا الاقتصادية والتمويلية المتصلة بالاستثمار.

ويسلط المنتدى الضوء، على الفرص الاستثمارية والتجارية والصناعية القائمة لدى الأردن والعراق، والسياسات المصرفية ودورها في تسهيل أعمال القطاع الخاص والتعاون المستقبلي بين البنوك الأردنية والعراقية، والتحول الرقمي ودوره في تطوير خدمات القطاعات المصرفية والصحية والمدن الذكية والأمن السيبراني.

وقال نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمّان ورئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى، سعد ناجي، إن النقاش بالمنتدى الذي يستمر يومين ويشارك فيه مسؤولون حكوميون وشركات وأصحاب أعمال ومستثمرون من الأردن والعراق وبعض دول المنطقة، يركز على مناخات الاستثمار والفرص الاقتصادية للتشبيك بين أصحاب الأعمال والمستثمرين لإقامة شراكات بينهم.

وأضاف ناجي في بيان، أن المنتدى سيقدم لمحة شاملة حول مناخ الاستثمار في العراق والأردن، مع توضيح للأطر القانونية وخيارات ومنافذ وقنوات التمويل، والتركيز على مرتكزات ومبادرات ومشروعات رؤية التحديث الاقتصادي وفرص الاستثمار التي توفرها الحكومة العراقية بمختلف القطاعات.

وأشار إلى أن المنتدى سيوفر للمستثمرين والشركات وللمشاركين فرصة للتواصل واستكشاف الشراكات وتنظيم لقاءات ثنائية والاطلاع على المشهد الاقتصادي والاستثماري وتطوراته سواء كان المستثمر يستهدف دخول السوق العراقية أو الأردنية، أو دولا أخرى بالمنطقة.

وقال ناجي إن المنتدى سيعمل على تعزيز فرص الاستثمار في العراق والأردن والمنطقة لاستقطاب المستثمرين الأجانب والإقليميين مع الخطوات التي اتخذها الأردن والعراق في مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لديهما من خلال تشريعات وقوانين حديثة وتقديم الحوافز للمستثمرين.

وأضاف أن المنتدى سيعمل كذلك على تشبيك المستثمرين بالشركات المحلية في الدول المشاركة والتي تسعى للحصول على تمويل لخططها التوسعية ومعالجة التحديات الإقليمية وتعزيز الاستقرار الإقليمي، إضافة إلى عرض قصص نجاح لشركات ورواد أعمال مستثمرين في الأردن والعراق.

وأشار إلى أن المنتدى سيسعى إلى تعزيز التكامل الإقليمي من خلال بناء الترابط الاقتصادي وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات وبناء شراكات طويلة الأمد وخلق شراكات مستدامة وتعميق التفاهم المتبادل بين الدول المشاركة وبناء رؤية مشتركة لمستقبل الازدهار الاقتصادي والتنمية في المنطقة.

ولفت إلى أن المجلس أطلق موقعا إلكترونيا خاصا بالمنتدى لتمكين الراغبين بالمشاركة والتسجيل أو الحضور بالإطلاع على تفاصيله الكاملة.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، أكد أن العراق شريك اقتصاديّ أساسي للأردن، معربا عن أمله في أن تتطور العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة وبما يخدم ويحقق المصالح المشتركة.

وأوضح أن فرص التعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين كبيرة وواسعة، مؤكدا المزايا ذات الأهمية النسبية والخبرات المتوفرة لدى الجانبين، الأمر الذي يسهم بتحقيق التكامل الصناعي المشترك.

وأشاد الجغبير بجهود مجلس الأعمال العراقي في عمان، والهادفة إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، من خلال العمل على الدفع بإنشاء مشروعات مشتركة وتشجيع رجال الأعمال والشركات على المُشاركة بالمعارض التي تقام بالأردن أو العراق وتكثيف زيارات الوفود التجارية.

ومجلس الأعمال العراقي في عمان تأسس عام 2006، ويعد منتدى لرجال الأعمال لتبادل الآراء والأفكار والمعلومات التجارية، وتوفير فرص العمل من خلال البعثات التجارية والاجتماعية والتعريف بفرص الاستثمار القائمة بالأردن والعراق.