العراق يؤكد التزامه بتعويض الزيادة في إنتاج النفط في يناير

دبي - احمد فتحي في الجمعة 16 فبراير 2024 07:11 مساءً - سكاي نيوز_ أكدت وزارة النفط العراقية الخميس التزامها خلال الأشهر الأربعة القادمة بتعويض الزيادة في إنتاج النفط الخام فوق المستوى المتفق عليه في إطار تحالف أوبك+ لشهر يناير.

وذكر بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن “الوزارة تؤكد الالتزام بتعويض الزيادات في الإنتاج التي وردت في تقارير المصادر الثانوية لشهر يناير خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بعد مراجعتها مع المصادر الثانوية”.

وكانت أوبك+ اتفقت في نوفمبر على تخفيضات طوعية للإنتاج يبلغ إجماليها 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من هذا العام.

وزار وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بغداد الأربعاء والتقى برئيس الوزراء.

وكان بيان أوبك عقب اجتماع وزاري لتحالف أوبك+ في الأول من فبراير قد سلط الضوء على أهمية الالتزام، قائلا إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة ستواصل مراقبة امتثال الدول لقرارات خفض الإنتاج التي اتخذت العام الماضي.