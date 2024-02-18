نعرض لكم الان تفاصيل خبر هشام شتا: شح الاستيراد وعدم توافر السلع السبب وراء نمو عقود… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 فبراير 2024 05:12 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال هشام شتا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بي إم للتأجير التمويلي، إن استحواذ القطاع العقاري على النصيب الأكبر من حجم نشاط التأجير التمويلي يرجع إلى عدم توافر السلع الرسمية المستوردة، وبالتالي تم الاتجاه إلى نشاط العقارات لحين توافر الأصول الثابتة، والتي تعتمد عليها شركات التأجير التمويلي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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