الفريق أسامة ربيع: دراسة الازدواج الكامل لمجرى قناة السويس

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 مارس 2024 01:11 مساءً - محمد أحمد .. أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن دراسة مشروع الازدواج الكامل للقناة.

حوالي 80 كيلو مترا بالقناة ليس بها ازدواج بواقع 50 في الشمال و30 في الجنوب

وقال الفريق أسامة ربيع في مؤتمر صحفي أمس أن هناك مسافة تبلغ حوالي 80 كيلو مترا بالقناة ليس بها ازدواج، تتوزع بواقع 50 كيلو متر في الشمال و30 في الجنوب.

وأشار ربيع في مؤتمر أمس، إلي الانتهاء من الدراسات الفنية بعملية الازدواج وعرضها علي رئيس الجمهورية، منوهاً إلي قيام شركتي محرم باخوم ودار الهندسة بإعداد دراسات الجدوى لمشروع الازدواج الكامل، وحصر الشركات المقترحة لتنفيذ المشروع لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق علي بدء التنفيذ.

وقال أن ازدواج القناة بالكامل سيرفع معدلات أمان عبور السفن إلي 100٪.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أنه يجري حالياً تنفيذ ازدواج بطول 10 كيلو متراً لتنضم إلي قناة السويس الجديدة ليصبح طولها 82 كيلو متر بدلا من 72 كيلو مترا، ما يزيد أعداد السفن العابرة بالقناة بين 6 إلي 8 سفن.

وأشار ربيع إلى أن الهيئة شرعت منذ الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة في تنفيذ عدداً من المشروعات ومنها تحسين الملاحة في القطاع الجنوبي للقناة بنسبة 28٪، حيث أجريت توسعات 40 متراً بداية من الشرق وزيادة العمق من 66 إلي 72 قدماً.

وتطرق إلي أزمة الملاحة في البحر الأحمر، مؤكداً أنها أظهرت بعض الخدمات التي يمكن تقديمها للسفن العابرة ومنها عمليات الإصلاح والصيانة والانقاذ البحري والتزود بالوقود والمؤن الغذائية وكذلك الإسعاف البحري وتبديل الأطقم.

وكشف ربيع عن نجاح الهيئة في إصلاح وصيانة بدن ومكونات سفينة الصب الجاف اليونانية”ZOGRAFIA” بشركة ترسانة السويس البحرية، والتي أصيبت في هجمات لجماعة الحوثي، وكانت تعاني من بعض الثقوب حيث تم تغيير بعض الألواح بها في عملية صيانة كبيرة.

ونوه رئيس هيئة قناة السويس إلي استمرار عمليات تطوير الأسطول البحري بالقناة والمراين، مؤكداً أن الهيئة لا تدخر جهدا في مواصلة عمليات التطوير بصفة مستمرة.