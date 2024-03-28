نعرض لكم الان تفاصيل خبر استقرار أسعار الذهب مع ترقب بيانات تضخم أمريكية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 مارس 2024 02:12 مساءً - – استقرت أسعار الذهب يوم الخميس مع استيعاب المستثمرين لتعليقات عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر بشأن خفض أسعار الفائدة وترقبهم لمزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية لقياس مسار السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 0503 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2195.59 دولار للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2195.10 دولار.

وقال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي لدى تيستي لايف “أشار الاحتياطي الاتحادي إلى رغبته في خفض أسعار الفائدة وهناك مخاوف من مخاطر جيوسياسية لا تزال تؤثر على الأسواق تتعلق بالحروب سواء في أوكرانيا أو في الشرق الأوسط، وهو ما يدعم الذهب”.

وأضاف “يجري تداول أسعار الذهب في نطاق محدود معظم الأوقات هذا الشهر، وتجاوز مستوى 2225 دولارا للأوقية قد يدفع الأسعار نحو مستوى 2300 دولار”.

وسجلت أسعار الذهب مستوى قياسيا الأسبوع الماضي بعد أن توقع البنك المركزي المصري الأمريكي خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة.

وقال والر أمس الأربعاء إن بيانات التضخم الحديثة المخيبة للآمال تؤكد ضرورة الإحجام عن الخفض المستهدف لسعر الفائدة على المدى القصير.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة لحساب توقيت خفض أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3 بالمئة في فبراير وهو ما سيحافظ على الوتيرة السنوية عند 2.8 بالمئة.

كما يترقب المستثمرون التقرير الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة ويصدر في وقت لاحق من اليوم الخميس.

ويتوقع المتداولون حاليا بنسبة 62 بالمئة بأن يبدأ الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة في يونيو، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، بلغت الفضة في المعاملات الفورية 24.68 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 899.75 دولار وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 997.41 دولار.