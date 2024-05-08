مؤشر مديري المشتريات في مصر يتراجع إلى 47.4 نقطة خلال أبريل

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 مايو 2024 04:11 مساءً - – انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.4 نقطة في أبريل من 47.6 في مارس، ليظل أقل من مستوى 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي والأربعين على التوالي.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال “تراجعت أنشطة الأعمال بشكل ملحوظ مرة أخرى مع انعكاس ظروف السوق الصعبة على الشركات كما أدى الانخفاض إلى هبوط جديد في التوظيف”.

هبوط جديد في التوظيف

وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 49.7 نقطة في أبريل من 50.8 في مارس .

ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس وتسلمت دفعة أولية بقيمة 820 مليون دولار في أبريل، ومن المتوقع تسلم دفعة ثانية بالقيمة نفسها بعد مراجعة لصندوق النقد في يونيو.

وخلال منح الدعم المالي، سلط صندوق النقد الضوء على الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري بسبب الأزمة في قطاع غزة.

وخفضت مصر قيمة عملتها في السادس من مارس ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في إطار الاتفاق.

تحسن مؤشر الطلبيات الجديدة

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع 44.5 في مارس، وتحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 45.

كما تحسنت ثقة الشركات مع ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.3 في أبريل من 52.2 في الشهر السابق.

تحسن ثقة الشركات لأعلى مستوى في 6 أشهر

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال “بلغت الثقة أعلى مستوى في ستة أشهر مما يعكس الآمال في استقرار سعر الصرف وانخفاض الأسعار وتوافر المواد بشكل أفضل”.