مال وأعمال

العجز التجاري في تونس يتراجع 20.7% بالربع الأول من 2024

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر العجز التجاري في تونس يتراجع 20.7% بالربع الأول من 2024 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 4 أبريل 2024 09:14 صباحاً - وكالات – تراجع العجز التجاري في تونس خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 20.7% على أساس سنوي، ليصل إلى 976 مليون دولار.

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وقالت الحكومة التونسية، الأربعاء، إن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 4%، لتصل إلى 743 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري.

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كما زادت عائدات السياحة بنسبة 8% إلى 390 مليون دولار في نفس الفترة.

وسجلت السياحة انتعاشا في تونس مع استقبالها 8.8 مليون زائر خلال عام 2023، بزيادة 49.3% على أساس سنوي، متجاوزة الرقم القياسي المسجل عام 2019 قبل ظهور وباء كوفيد، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة السياحة في ديسمبر الماضي.

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وقال مدير الدراسات والتعاون الدولي بالديوان الوطني للسياحة أيمن رحماني آنذاك: “كان هدفنا استعادة 80% من التدفقات السياحية المسجلة سنة 2019″، وهي السنة المرجعية للعقد الماضي.

وأشار إلى أنه حتى 10 ديسمبر 2023، “تجاوزت تونس هذا الهدف” باستقبالها 8.8 مليون زائر مقابل 8.7 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2019.

وسجّلت العائدات السياحية في تونس ارتفاعًا بنسبة 28% حتى 20 ديسمبر، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، لتبلغ 6.7 مليار دينار (حوالي 2.2 مليار دولار).

وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي المصري التونسي، ارتفاع عائدات العمل بشكل طفيف، بنسبة 2.5%، لتتجاوز قيمتها 7.3 مليار دينار.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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