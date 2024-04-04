المالية توافق على رفع الشرائح الضريبية على السجائر 12%

دبي - احمد فتحي في الخميس 4 أبريل 2024 10:11 صباحاً - محمد عصام – وافقت وزارة المالية على زيادة الحد الأقصى للشرائح الضريبية للسجائر بالحد الأقصى للزيادة المقررة سنويا 12%، وفق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 177 لسنة 2013، بحسب مستند رسمي حصلت “دوت الخليج” على نسخة منه.

ويمهد قرار المالية لزيادات جديدة في أسعار السجائر من قبل الشركات المنتجة بعد ارتفاع التكاليف في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف.

وكان مجلس النواب قد أقر تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة على السجائر والتبغ في أكتوبر الماضي، يسمح بتعديل الشرائح السعرية للسجائر بواقع 12% سنويًا، لمدة خمس سنوات؛ حتي تستطيع الشركات تحريك أسعار السجائر دون طلب من البرلمان لتعديل أسعار الشرائح.

وجاء في المستند أنه في ضوء تلك التعديلات، ستحصل 4.5 جنيه ضريبة على على كل علبة سجائر بالشريحة الأولى التي لا تزيد قيمتها عن 34.72 جنيه بدلا من 31 جنيها سابقًا.

وفي الشريحة الثانية ستّحصل 7 جنيهات على كل علبة سجائر، محلية أو مستوردة، يزيد سعر بيعها عن 34.72 جنيها ولا يتجاوز 50.4 جنيها، بدلا من 31 جنيها ولا تتجاوز 45 جنيها سابقًا.

أما الشريحة الثالثة فتحصل عنها ضرائب بقيمة 7.5 جنيه على كل علبة سجائر تزيد على 50.4 جنيه بدلا من 45 جنيها سابقًا.