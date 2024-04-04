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نعرض لكم الان تفاصيل خبر العجز التجاري التركي يتراجع إلى 7.52 مليار دولار في مارس من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 4 أبريل 2024 03:14 مساءً - – قالت وزارة التجارة في تركيا اليوم الخميس أن العجز التجاري تقلص 10.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 7.52 مليار دولار في مارس.
وأشارت الوزارة في بيان، أنه من المتوقع أن يستمر اتجاه ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات هذا العام.
ولفتت أن الصادرات تراجعت 4.1 بالمئة إلى 22.58 مليار دولار في مارس، بينما انخفضت الواردات 5.7 بالمئة إلى 30.1 مليار دولار خلال نفس الفترة.
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