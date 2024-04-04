عجز الميزان التجاري في مصر يتراجع 37.2% إلى 2.08 مليار دولار

دبي - احمد فتحي في الخميس 4 أبريل 2024 04:15 مساءً - تراجعت قيمة عجز الميزان التجاري في مصر بنسبة 37.2% إلى 2.08 مليار دولار خلال شهر يناير 2024، مقابل 3.32 مليـار دولار في الشهر المناظر من العام الماضي وفق النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تراجع قيمـة الصادرات بنسبة 15.6% إلى 3.46 مليـار دولار

وانخفضت قيمـة الصادرات المصرية بنسبة 15.6% حيـث بلغـت 3.46 مليـار دولار خلال شهـر يناير الماضي، مقابل 4.1 مليار دولار للشهر المماثل مـن العـام السابق، نتيجة انخفاض قيمـة صادرات بعض السـلع وأهمها،منتجات البترول بنسبة8.1%، وأسمدة بنسبة47.7 %، وبترول خام بنسبـة22.1 %، والغاز الطبيعى والمسال بنسبة87.1%.

وارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر يناير 2024، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا،فواكه طازجة بنسبة 24.9%،و ملابس جاهزة بنسبة35.7%،و عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 38.6 %، و لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 12.8%.

تراجع قيمة الواردات بنسبة 25.3% إلى 5.54 مليار دولار

وانخفضت قيمة واردات مصر بنسبة 25.3%، حيث بلغت 5.54 مليار دولار خـلال شهــر يناير 2024، مقابــل 7.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا القمح بنسبـــة 41.8%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 43.6%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 9.9%،وذرة بنسبــة15.1%.

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2024، مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: منتجات البترول بنسبة 60.8%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 2.7%، والغاز الطبيعى بنسبـة 20.9% ،وسيارات ركوب بنسبة 92.9 %.