مؤسسة AM Best تؤكد التصنيف المحلي والعالمي لشركة مصر للتأمين

دبي - احمد فتحي في الأحد 7 أبريل 2024 02:12 مساءً - دوت الخليج – أكدت مؤسسة AM best العالمية، المتخصصة في تصنيف شركات التأمين، التصنيف المحلي لشركة مصر للتأمين Exceptional AAA.EG، وهو ما يشير إلى “تمتع الشركة بقدرة مالية استثنائية واستقرار مالي وقدرة على الوفاء بالتزاماتها”.

كما أكدت المؤسسة التصنيف العالمي لمصر للتأمين عند B++؛ “لقوة مركزها المالي وتصنيف ائتماني bbb والذي يوضح مدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها كافة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، إن القدرة على تحقيق هذا التصنيف في ظل الظروف والتحديات التى تواجه الصناعة والاقتصاد بصفة عامة يعد “إنجازا حقيقيا وشهادة نعتز بها”.

وأشار جودة إلى أن مؤسسة AM Best منحت الشركة هذا التصنيف؛ نظرا لما تتمتع به الشركة أداء تشغيلي قوي، والذي يظهر في نتائجها خلال الخمس سنوات الماضية (2019-2023) بمتوسط عائد على حقوق المساهمين بلغ 12% ومتوسط معدل خسارة كلي قدره 29.8%.

وأضاف أن معدل نمو أقساطها المكتتبة بلغ نحو 34.8% لتصل إلى 14 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.

كما نوّه بأن الشركة، على سبيل المثال، سددت تعويضا يزيد على 55 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل مليار و700 مليون جنيه، في حينه، لأحد كبار عملائها نتيجة تحقق الخطر المؤمن ضده وهو التعويض الأكبر في تاريخ تعويضات السوق المصرية، وهو دليل آخر وشهادة ثقة في اداء الشركة وقوة مركزها المالي.