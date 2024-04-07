إيرادات كارجاس تلامس 4 مليارات جنيه.. والأرباح تنمو 115% إلى…

دبي - احمد فتحي في الأحد 7 أبريل 2024 05:10 مساءً - دوت الخليج – أعلنت شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) تحقيق إيرادات نشاط تقارب 4 مليارات جنيه، لأول مرة، مع نمو مجمل ربح النشاط بنسبة 115% إلى 518 مليون جنيه.

وقال المهندس خالد جمال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس)، إنها حققت 504 ملايين متر مكعب مبيعات غاز طبيعي بنسبة نمو 21% عن العام السابق، والتي أسفرت عن وفر سنوي في استهلاك الوقود السائل بحوالي 408 آلاف طن؛ بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي بقيمة 286 مليون دولار تقريبا.

وأضاف أن الشركة انتهت خلال عام 2023 من تشغيل وافتتاح 45 محطة تموين جديدة ليصبح إجمالي محطات الشركة 314 محطة بالإضافة إلى 53 مركز تحويل موزعين على 23 محافظة، كما وصلت مبيعات الزيوت إلى 3.267 طن بنسبة نمو 18% عن العام السابق.

وتنفيذا لاستراتيجية وزارة البترول المتعلقة بالاستدامة البيئية وترشيد الطاقة، أوضح المهندس خالد جمال أن الشركة حولت 242 ألف سيارة ومبيعات تموين غاز الطبيعي 4.5 مليار متر مكعب منذ بدء النشاط؛ مما ساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 321 ألف طن.

وشهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عبر الفيديو كونفرانس، اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 29 لشركة (كارجاس)، مشيدا بـ”تطور الأعمال والنجاحات التي تحققت خلال عام 2023″.