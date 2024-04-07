اصطدام طائرتين على أرض مطار هيثرو في لندن دون وقوع إصابات

دبي - احمد فتحي في الأحد 7 أبريل 2024 05:10 مساءً - – قالت شركتا طيران فيرجن أتلانتيك والخطوط الجوية البريطانية إن طرف جناح طائرة تابعة للشركة الأولى، لم يكن على متنها ركاب، اصطدم بطائرة متوقفة تابعة للثانية في أثناء قطرها على أرض مطار هيثرو في لندن يوم السبت.

وقال مطار هيثرو، أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما بالمسافرين، إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين الركاب وإنه لا يتوقع استمرار تأثير هذا الحادث على أي من عملياته.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية في بيان “فرقنا الهندسية تقيّم طائرتنا، ووفرنا طائرة بديلة للحد من أثر الحادث على عملائنا”.

وقالت فيرجن أتلانتيك إن طائرتها من طراز بوينج 787-9، وإنها كانت قد أتمت لتوها إحدى الرحلات. وأوضحت أن الحادث وقع عند مبنى الركاب الثالث بينما كان يتم قطرها إلى منطقة أخرى.

وقال متحدث باسم فيرجن أتلانتيك “بدأنا تحقيقا كاملا وشاملا، وتجري فرقنا الهندسية فحوص الصيانة على الطائرة التي تم إخراجها من الخدمة في الوقت الحالي”.

وأضاف أن الحادث لن يؤثر على برامج رحلات الشركة يوم السبت.

وقال مطار هيثرو إنه يتعامل مع الحادث بالتعاون مع خدمات الطوارئ وشركتي الطيران.