مال وأعمال

تسارع نمو صناعة الخدمات في الصين خلال مارس الماضي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تسارع نمو صناعة الخدمات في الصين خلال مارس الماضي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 7 أبريل 2024 06:14 مساءً - شينخوا _ أظهرت نتائج أحدث البيانات الصادرة بشكل مشترك عن الهيئة الوطنية للإحصاء والاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات توسعاً متسارعاً في صناعة الخدمات في الصين خلال مارس 2024، ما انعكس في ارتفاع مؤشر النشاط التجاري الذي يتتبع أداء الصناعة.

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وبحسب البيانات الصادرة، سجّل مؤشر النشاط التجاري لصناعة الخدمات في مارس الماضي 52.4 في المائة، بزيادة 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالشهر الأسبق. وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس الانكماش فيما لو كانت أقل من ذلك. وتمثل القراءة في مارس أيضاً الشهر الثالث على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر نمواً.

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وعلى صعيد قطاعات محددة، جاءت المؤشرات الفرعية لقطاعات الخدمات البريدية، وخدمات الاتصالات والإذاعة، وخدمات البث التلفزيوني والفضائي، وقطاعات الخدمات النقدية والمالية، جاءت ضمن نطاق أداء جيد بقراءة لا تقل عن 60 في المائة، فيما نما إجمالي حجم الأعمال لهذه القطاعات بسرعة أيضاً، حسبما كشفت البيانات.

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وفي الوقت نفسه، أكدت البيانات أن المؤشرات الفرعية للنشاط التجاري لقطاعات مثل تجارة الجملة والنقل بالسكك الحديدية وخدمات التأجير والأعمال بلغت 53 في المائة وما فوق.

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وقال تشاو تشينغ خه، كبير الإحصائيين في مركز مسح الخدمات التابع للهيئة الوطنية للاحصاء في الصين إنه وبناء على تحليل توقعات السوق، فإن معظم الشركات في صناعة الخدمات متفائلة حيال آفاق النمو المستقبلي للسوق.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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