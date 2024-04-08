نعرض لكم الان تفاصيل خبر في اللقاء العشرين من صالون دوت الخليج.. تعزيز النقد الأجنبي يبدأ… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 أبريل 2024 12:14 صباحاً - أحمد رضوان: أهلًا وسهلًا بحضراتكم في الجزء الثاني من صالون دوت الخليج، الذي نتحدث خلاله عن تعزيز موارد النقد الأجنبي.. أستأذن حضراتكم أن نبدأ مع الأستاذ أحمد سالم لأن سحور شركته يعقد بالتزامن مع الصالون وعليه الانصراف سريعًا. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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