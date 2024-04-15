مال وأعمال

مسؤول أمريكي: واشنطن وطهران تواصلتا عبر وسيط سويسري قبل…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مسؤول أمريكي: واشنطن وطهران تواصلتا عبر وسيط سويسري قبل… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 أبريل 2024 09:14 صباحاً - – قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يوم الأحد إن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مع إيران من خلال وسطاء سويسريين قبل وبعد الهجوم الإيراني بصواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل.

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ورفض المسؤول تقديم تفاصيل عن الاتصال، مكتفيا بالقول إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا “سلسلة من الاتصالات المباشرة عبر القناة السويسرية”.

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وردا على سؤال عن تعليقات وزير الخارجية الإيراني بأن طهران أعطت دول المنطقة إشعارا بالهجمات قبل 72 ساعة، قال المسؤول إن ذلك غير صحيح.

وأضاف المسؤول “لم يقدموا أي إخطار”. وأضاف “كانوا يعتزمون بوضوح التدمير والتسبب في سقوط ضحايا”.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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