30 % انخفاضا في أسعار الخبز السياحي

دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 أبريل 2024 08:08 مساءً - محمد أحمد – أعلنت الشعبة العامة للمخابز تراجع أسعار الخبز السياحي بنسبة تراوحت بين 20 و30% للأرغفة التي تتراوح أوزانها بين 70 و80 جرام.

وانخفض سعر الرغيف المحدد بنحو 3 جنيهات إلى 2.25 جنيه، والرغيف المسعر بجنيهين أصبح بنحو 1.5 جنيه، والرغيف المحدد بـنحو 1.5 جنيه إلى 1 جنيه.

وكانت شعبة المخابز قد أعلنت انخفاض أسعار طن الدقيق السياحي استخراج 72% بنسبة 13% مع توافره بكافة أنواعه واستخداماته، وذلك بعد إعلان اتحاد الغرف التجارية عن وجود وفرة بكافة السلع (أساسية وغيرها) عقب الإفراجات عن البضائع في الموانئ، ومن ثم بدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين لخفض الأسعار.

وانخفضت أسعار الجملة بنسبه تجاوزت 25% ومتوقع وصولها إلى 30 % خلال الأسبوعين المقبلين، حتى تصل إلى المعدلات العادلة وفقاَ لأسعار الدولار الحالية.

وبدوره، أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، أن هذه التحركات تأتي استجابة لمبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار مع تراجع سعر طن الدقيق السياحي استخراج 72% من 21 إلى 16 ألف جنيه للطن.

ومن جانبه، قال محمد عبد الجواد، سكرتير الشعبة العامة للمخابز في تصريحات لبوابة دوت الخليج، إن 50% من أصحاب المخابز السياحية امتثلوا لمبادرة خفض الأسعار، مشيرا إلى استمرار التواصل لزيادة أعداد المشاركين في المبادرة.

وأوضح عبد الجواد، أن سعر طن الدقيق استخراج 72% تراجع بواقع 4 آلاف جنيه للطن، مؤكدا على حرص الشعبة على ضبط الأسواق واستقرار سعر الرغيف وتوافره للمواطنين.

وتوقع مزيداً من التراجع في الأسعار في ضوء استمرار مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار، بما يتناسب مع تخفيض سعر الدقيق خلال الفترة الحالية.