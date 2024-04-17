صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي إلى 6% في 2025

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 أبريل 2024 03:14 مساءً - العربية نت _ رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 6% في عام 2025، فيما كان قد توقع في يناير الماضي نموه بـ 5.5%. فيما خفّض الصندوق توقعاته للنمو هذا العام إلى 2.6% من 2.7% في توقعاته السابقة.

يتوقع وصول التضخم إلى 2.3% العام الجاري

وبشأن أرقام التضخم، توقع صندوق النقد أن يصل إلى 2.3% خلال العام الجاري، ليواصل تباطؤه في العام المقبل إلى 2%.

يذكر أن التضخم تباطأ إلى 1.6% في مارس على أساس سنوي من 1.8% في فبراير.

كان البنك الدولي قد توقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا حقيقيا بنسبة 2.5% في 2024 بعد انكماشه في العام الماضي على أن يتسارع النمو إلى 5.9% في 2025.

وقال البنك في تقريره عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن الصراع في غزة يلقي بظلاله على اقتصادات المنطقة إذ يوشك النشاط الاقتصادي في غزة على التوقف التام.

وأضاف أن من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي إلى 2.8% في 2024 وإلى 4.7% في 2025، مرجعا ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع إنتاج النفط بسبب الإلغاء التدريجي لتخفيض حصص إنتاج النفط والنمو القوي في القطاع غير النفطي بفضل جهود تنويع النشاط الاقتصادي وتطبيق الإصلاحات.