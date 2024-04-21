نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. ردود إيجابية على مبادرة التمويلات الميسرة.. ومطالب… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 أبريل 2024 06:14 مساءً - شاهندة إبراهيم وفاطمة أبوزيد وشريف ناصر ومحمد أحمد _ أطلقت وزارة المالية مبادرة لتقديم تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، عبر إتاحة 120 مليار جنيه وبفائدة 15%، استكمالًا لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية 11%؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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