مجلس الذهب العالمي: العديد من البنوك المركزية بالشرق الأوسط…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أبريل 2024 03:14 مساءً - محمد أحمد ومحمد عصام – قال جون ريد كبير استراتيجي السوق في أوروبا وآسيا بمجلس الذهب العالمي، إن العديد من البنوك المركزي لديها خطط لشراء كميات من الذهب وزيادة حجم حيازتها منه، ولكنهم لا يفصحون عن ذلك خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وأرجع ريد، خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر “الذهب كفئة أصولية وأداة مالية”، ارتفاع حجم مشتريات الذهب لدى البنوك المركزية في الأسواق الناشئة ومنطقة الشرق الأوسط، إلى العقوبات الموقعة على البنك المركزي المصري الروسي.

وأضاف أن عوامل الاقتصادية المحلية بالأسواق الناشئة هي التي تقف وراء ارتفاع معدلات الطلب عليه، مشيرا إلى ارتفاع الطلب على الذهب في تركيا بسبب الانتخابات الرئاسية.