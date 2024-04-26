مال وأعمال

أسعار النفط ترتفع بفعل مخاوف تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط ترتفع بفعل مخاوف تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 26 أبريل 2024 11:12 مساءً - _ ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس عند التسوية بفعل مخاوف من تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط، مع تكثيف إسرائيل غاراتها الجوية على رفح وبعد تعليقات من وزيرة الخزانة الأمريكية تشير إلى أن أداء الاقتصاد جيد.

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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 99 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 89.01 دولار للبرميل عند التسوية، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 83.57 دولار للبرميل.

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وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين لرويترز إن نمو الاقتصاد الأمريكي يُرجح أنه أقوى مما أشارت إليه بيانات فصلية أضعف من المتوقع.

وقبل تعليقات يلين، تعرضت أسعار النفط لضغوط بسبب بيانات أظهرت أن نمو الاقتصاد تباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأول، لكن تسارع التضخم أشار إلى أن مجلس الفيدرالي الأمريكي لن يخفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر.

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وذكرت يلين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة في الربع الأول قد يجري تعديله بالزيادة بعد صدور مزيد من البيانات، وأن التضخم سيتراجع لمعدلات طبيعية أكثر بعد أن تسببت مجموعة من العوامل “غير المألوفة” في تراجع الاقتصاد إلى أدنى مستوياته منذ قرابة عامين.

ومما أجج المخاوف، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات البنزين تراجعت بأقل من المتوقع، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير على عكس التوقعات بانخفاضها في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل، مما يشير إلى تباطؤ الطلب.

كما أظهرت البيانات أن مخزونات النفط الخام انخفضت بشكل حاد على غير المتوقع في الأسبوع الماضي، بينما سجلت الصادرات قفزة.

ويحدث هذا وسط علامات على تباطؤ النشاط التجاري الأمريكي في أبريل وجاءت بيانات التضخم والتوظيف أقوى من المتوقع، مما يعني أن الاحتياطي الاتحادي سيؤجل على الأرجح خفضا متوقعا لأسعار الفائدة.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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