حزب الغد: نؤيد الموقف الرسمى للدولة الفلسطينية الداعم للقضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 12:32 صباحاً - أكد حزب الغد، برئاسة، المهندس موسى مصطفى موسى، دعمه الكامل للموقف الرسمى للدولة المصرية، الذى يؤكده الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكل مؤسسات الدولة فى مواجهة المخطط الاسرائيلى بتصفية القضية الفلسطينية، مشدداً على أن الحزب على يقظة بخصوص المخطط الاسرائيلى الملعون الذى يستهدف أرض سيناء.

وعقد حزب الغد مؤتمرا حضره لفيف من قيادات الحزب السياسية، وأكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الحزب، على جهوزية الغد والتعاون الفورى مع كافة التكتلات الشعبية ودعم الجهود الوطنية من أجل تجميع حركة مقاومة شعبية كبيرة تقف سدا منيعا فى مواجهه مخطط إسرائيل الملعون، وتتصدى لتصرفات إسرائيل الخرقاء على الأرض.

وأشار موسى إلى أن كل المصريين جاهزين ليكونوا حائط صد فى مواجهه السيناريو الاسرائيلى الذى يستهدف سيادة مصر وأرض مصر.