نعرض لكم الان تفاصيل خبر آية زهير: مؤشرات خفض التضخم لا تعتمد فقط على التشديد النقدي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 28 أبريل 2024 03:14 مساءً - محمد عصام _ قالت آية زهير رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، إنها ترى أن السياسة المالية تلعب دورًا مهمًّا بجانب السياسة النقدية، وهذا يعني أن التشديد النقدي، وحده دون تنسيق مع السياسات المالية لن يكون له القدرة على احتواء مستويات التضخم. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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