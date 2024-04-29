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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخطوط الجوية التركية تتفاوض مع إيرباص وبوينج لشراء 235… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أبريل 2024 04:11 مساءً - العربية نت _ قال رئيس شركة الخطوط الجوية التركية أحمد بولات اليوم الاثنين، إن الشركة تتفاوض مع كل من إيرباص وبوينج بشأن شراء 235 طائرة في إطار خطط الشركة التوسعية.
وفي حديثه في إحدى الفعاليات مع شركة إيرباص، قال بولات إن شركته كانت تنتظر انتهاء المشاكل التي تواجهها بوينج، لذلك لم تكن في عجلة من أمرها للتوصل إلى قرار بشأن خطة تطوير أسطولها، مضيفا أن الشركة اتبعت دائما سياسة متوازنة فيما يتعلق بإيرباص وبوينج.
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