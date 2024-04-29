مال وأعمال

الخطوط الجوية التركية تتفاوض مع إيرباص وبوينج لشراء 235…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخطوط الجوية التركية تتفاوض مع إيرباص وبوينج لشراء 235… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أبريل 2024 04:11 مساءً - العربية نت _ قال رئيس شركة الخطوط الجوية التركية أحمد بولات اليوم الاثنين، إن الشركة تتفاوض مع كل من إيرباص وبوينج بشأن شراء 235 طائرة في إطار خطط الشركة التوسعية.

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وفي حديثه في إحدى الفعاليات مع شركة إيرباص، قال بولات إن شركته كانت تنتظر انتهاء المشاكل التي تواجهها بوينج، لذلك لم تكن في عجلة من أمرها للتوصل إلى قرار بشأن خطة تطوير أسطولها، مضيفا أن الشركة اتبعت دائما سياسة متوازنة فيما يتعلق بإيرباص وبوينج.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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