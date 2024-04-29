مال وأعمال

وزير التموين: توريد 900 ألف طن قمح محلي حتى الآن

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: توريد 900 ألف طن قمح محلي حتى الآن من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أبريل 2024 08:08 مساءً - قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي في بيان اليوم الاثنين، إن مصر استطاعت توريد 900 ألف طن قمح محلي من المزارعين منذ بدء موسم الحصاد في 13 أبريل وحتى اليوم.

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وتستهدف وزارة التموين شراء قمح محلي خلال الموسم الحالي، الذي انطلق في منتصف أبريل الجاري، بإجمالي 3.5 مليون طن.

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وتنتج مصر كميات من القمح تتراوح بين 9 و10 ملايين طن سنويًا، وفق تقديرات وزارة الزراعة، في حين زرعت الموسم الماضي نحو 3.2 مليون فدان مقارنة بنحو 3.6 مليون فدان في الموسم السابق له، وفق بيانات وزارة الزراعة.

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وتستورد وزارة التموين كميات إضافية من القمح بجانب المشتريات المحلية، لتوفير احتياجات منظومة الخبز المدعم من الدقيق، والتي يستفيد منها نحو 72 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية، ويتم إنتاج من 250 إلي 275 مليون رغيف يوميًا.

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جدير بالذكر أن إجمالي واردات مصر من القمح خلال الربع الأول من العام الجاري قفز بنسبة 21% لتسجل نحو 3.35 مليون طن مقابل 2.75 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتستورد مصر القمح من نحو 22 منشأ مختلفا، كان آخرها مولدوفا، ولاتفيا، وليتوانيا، والبرازيل، والهند، وصربيا، لكنها في الغالب تعتمد على نحو 11 منشأ فقط، وأبرزهم روسيا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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