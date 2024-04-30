النفط يهبط بأكثر من دولار للبرميل بفعل محادثات السلام في…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 11:08 صباحاً - – تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل يوم الاثنين إذ أدت محادثات وقف إطلاق النار التي تجريها إسرائيل في القاهرة إلى تهدئة المخاوف من نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط، في حين قلصت بيانات التضخم الأمريكية احتمالات خفض أسعار الفائدة قريبا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو 1.10 دولار أو 1.2% لتبلغ عند التسوية 88.40 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لشهر يوليو الأكثر تداولا 1.01 دولار لتصل عند التسوية إلى 87.20 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.22 دولار أو 1.5% إلى 82.63 دولار للبرميل.

وتسببت غارات جوية إسرائيلية في مقتل ما لا يقل عن 25 فلسطينيا وإصابة كثيرين آخرين يوم الاثنين، في الوقت الذي وصل فيه قادة من حماس إلى القاهرة لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع الوسطاء المصريين والقطريين.

كما تترقب الأسواق مراجعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) في الأول من مايو، مما قد يشير إلى اتجاه قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

ويجعل صعود الدولار النفط أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وارتفع التضخم الشهري في الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا في مارس، مما قلل من توقعات خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.