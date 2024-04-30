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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تمدد الإعفاء من الرسوم الجمركية على بعض السلع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 03:14 مساءً - شينخوا _ ستواصل الصين إعفاء بعض السلع الأمريكية من الرسوم الجمركية الإضافية حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري، حسبما أفادت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني أمس الاثنين.
ووفقا لبيان سابق صدر في سبتمبر الماضي، تم استثناء بعض السلع الأمريكية من إجراءات الرسوم الجمركية المضادة للإجراءات الأمريكية التي تم اتخاذها بموجب المادة 301، حتى 30 أبريل 2024.
وبعد هذا التمديد، ستستمر عملية الإعفاء حتى 30 نوفمبر 2024، حسبما أفادت اللجنة في بيان.
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