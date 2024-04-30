نعرض لكم الان تفاصيل خبر افتتاح مصنع “مصر” لبناء القاطرات بشركة ترسانة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 05:08 مساءً - شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الثلاثاء، مراسم افتتاح مصنع “مصر” لبناء القاطرات بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر بمدينة سفاجا، يرافقه اللواء عمرو حنفي محافظ جنوب البحر الأحمر، واللواءا. ح أحمد فوزي قائد القاعدة البحرية، ومصطفي الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وعدد من القيادات الأمنية.

يأتي ذلك نتاجا لعقد الشراكة الذي يجمع هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، ويقام المصنع على مساحة 9000 متر مربع، وهو مقسم إلى ثلاثة قطاعات رئيسية قطاع التقطيع، وقطاع التشكيل، وقطاع البناء، ومجهز بالتكنولوجيا الأحدث عالميا في بناء الوحدات البحرية المختلفة.

في كلمته، أكد الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس تمضي قدما نحو تنفيذ رؤية طموحة لتعزيز دورها التنموي والمجتمعي بتبني مشروعات قومية في مختلف المجالات في كافة ربوع مصر بما يدعم الجهود التنموية للدولة في ظل متطلبات “الجمهورية الجديدة” ويساهم في تنويع مصادر الدخل ، لافتا في هذا الصدد إلى الخطوات الجادة التي اتخذتها قناة السويس في مجالات توطين الصناعات البحرية، وتشجيع سياحة اليخوت، وتطوير البحيرات المصرية، ودعم البنية التحتية للمشروعات الخدمية وتطوير المنشآت الرياضية وغيرها من المجالات التنموية.

وأضاف ربيع أن استراتيجية قناة السويس تصبو إلي تعظيم الاستفادة مما تمتلكه من أصول بتنمية وتطوير ترساناتها وشركاتها التابعة، وذلك بالتوازي مع العمل على تنويع المشروعات الاستثمارية الخاصة بالهيئة وهو التوجه الذي نتج عنه تطوير شركة قناة السويس للاستزراع المائي، وتأسيس شركات جديدة في مجالات متعددة أبرزها شركة أنتي بوليوشن إيجيبت العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات من السفن العابرة، وشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية، وشركة العلمين لإدارة الموانئ واليخوت.

وأوضح رئيس الهيئة أن مصنع “مصر”لبناء القاطرات يعد نواة للشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وهي الشراكة التي ستشهد آفاقا أرحب بتأسيس شركة قناة السويس للقوارب الحديثة بعد موافقة ودعم السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري على إنشائها كمنطقة حرة من المخطط لها أن تكون نقطة انطلاق قوية لتكنولوجيا بناء الوحدات البحرية المختلفة وتعزيز الصادرات المصرية من هذه الصناعة.

واختتم رئيس الهيئة كلمته بتوجيه الشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه الكامل ومساندته المستمرة ومتابعته على مدار الساعة لكل ما يدور وينفذ من خطط تطوير وتحديث بهيئة قناة السويس وثقته الكاملة في قدرة القناة على تخطي العقبات وتحويل التحديات إلى فرص وحافز للتقدم.

في كلمته، أوضح المهندس مصطفي الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر أن أعمال بناء و تجهيز مصنع “مصر” لبناء القاطرات تمت في وقت قياسي خلال ٧ أشهر فقط، وذلك بالتوازي مع أعمال بناء أول قاطرتين بالمصنع بقوة شد 90 طنا من إجمالي 10 قاطرات تعتزم الشركة بناؤها لصالح هيئة قناة السويس خلال الفترة المقبلة.

وكشف رئيس ترسانة البحر الأحمر عن أن القاطرات التي يتم بناؤها من طراز Rastar 3200-W تحمل اسم ” عزم”، ويبلغ طول القاطرة 32 مترا، وعرضها 13.5 مترا ، وارتفاعها ٦ أمتار، وسرعتها 12 عقدة، والقاطرات من تصميم مكتب التصميم العالمي روبرت آلان أكبر مكاتب التصميم العالمية في مجال بناء القاطرات، كما تتم أعمال البناء تحت إشراف هيئة الإشراف الفرنسية وهيئة الإشراف الإيطالية.

ووجه رئيس ترسانة البحر الأحمر الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه وتشجعيه لعودة الريادة للصناعة الوطنية وتوطين الصناعات البحرية، وتوجيهه بمشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ليكون المصنع بمثابة أكاديمية صناعية للشباب بمحافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة.

عقب ذلك، تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والحضور مصنع مصر للقاطرات.

شملت الجولة التفقدية قطاعات المصنع الثلاث حيث استمع الحضور لشرح تفصيلي عن مكونات المصنع وتجهيزاته ومعداته ومراحل التصنيع المختلفة.

في ختام الجولة التفقدية، قام الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بلحام قرينة قاطرتين من القاطرات الجاري بناؤها لصالح الهيئة.