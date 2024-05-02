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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يستعيد بعض مكاسبه مع تحول التركيز إلى اجتماع المركزي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 2 مايو 2024 12:14 صباحاً - – انتعشت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 2307.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1406 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ الخامس من أبريل في وقت سابق من الجلسة.
وتراجعت الأسعار بما يصل إلى 2% يوم الثلاثاء بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
غير أن العملة الأمريكية انخفضت 0.2% بعد أن سجلت أعلى مستوى في نحو ستة أشهر، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين تراجعت أيضا عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.
وارتفعت كذلك العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 2318.50 دولار للأوقية.
وانخفضت أسعار المعدن النفيس بأكثر من 140 دولارا بعد تسجيل مستوى قياسي بلغ 2431.29 دولار في 12 أبريل.
وينصب التركيز الآن على قرار السياسة النقدية الذي يصدره المركزي الأمريكي الساعة 1800 بتوقيت جرينتش وما يليه من تصريحات لرئيس البنك جيروم باول.
ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الاتحادي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في النطاق بين 5.25 و5.5%.
ومع أن الذهب معروف بأنه وسيلة للتحوط من التضخم، تقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الاحتفاظ بذلك الأصل الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 26.54 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 2.6% إلى 957.70 دولار. واستقر البلاديوم عند 947.75 دولار.
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