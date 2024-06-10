تركيا: 40% زيادة في الرسوم الجمركية على واردات السيارات من…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 يونيو 2024 11:12 مساءً - العربية نت – قالت وزارة التجارة التركية إنها ستفرض رسوما جمركية إضافية نسبتها 40% على واردات السيارات من الصين؛ لوقف تدهور محتمل في ميزان المعاملات الجارية وحماية الشركات المحلية لصناعة السيارات.

ومن المقرر أن يبلغ الحد الأدنى للرسوم الإضافية 7 آلاف دولار للمركبة الواحدة، فيما سيسري هذا القرار اعتبارا من السابع من يوليو.

وتواجه الصين ضغوطا تجارية متزايدة على مستوى العالم بسبب تنامي صادراتها من السيارات الكهربائية، إذ من المقرر أن تعلن المفوضية الأوروبية أيضا الأسبوع المقبل ما إذا كانت ستفرض رسوما جمركية إضافية بصورة مؤقتة.

وفي هذا السياق، قال الخبير السعودي في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي، إن هذا القرار سيكون له تأثير سلبي ليس فقط مبيعات السيارات الصينية إلى دول العالم وإنما أيضا إلى ارتفاع أسعارها في أميركا وفي الاتحاد الأوروبي وفي تركيا وأيضا في البرازيل إذا زادت الرسوم الجمركية عليها.

وأضاف في مقابلة مع “العربية Business”، أن تركيا رفعت الرسوم الجمركية إلى 40% من سعر السيارة وهذه هي المرة الثانية لتركيا بعد قرار مماثل العام الماضي وأدخلت لوائح إضافية تتعلق بصيانة وخدمات السيارات الكهربائية.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية لمواجهة ما يعتقده أنه ممارسات تجارية غير عادلة من قبل بكين وهذا ما أعلنته أميركا أيضا.

وأشار إلى أن هذه الرسوم الجمركية لا تتعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، بل تصب في صلب قواعد المنظمة الخاصة بأحجام الدعم المالي وزيادة الصادرات بفعل الإعانات الحكومية التي وصلت إلى 237 مليار دولار العام الماضي وقد ترتفع في الأعوام المقبلة.

وبين أن الصين أصبحت المصدر الأول عالميًا للسيارات الكهربائية حيث تصدر نحو 1.230 مليون سيارة كهربائية بزيادة سنوية 77.6% وهو ما سيؤثر بشكل كبير على سوق السيارات الكهربائية في العالم.