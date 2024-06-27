مال وأعمال

أسعار النفط تنخفض بعد قفزة في مخزونات الخام الأمريكية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تنخفض بعد قفزة في مخزونات الخام الأمريكية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 27 يونيو 2024 12:14 مساءً - وكالات – تراجعت أسعار النفط قليلًا، الأربعاء، بعد أن سجلت مخزونات الخام الأمريكية ثالث زيادة أسبوعية غير متوقعة في 4 أسابيع، مما أثار مخاوف بشأن الطلب في أكبر سوق للنفط في العالم.

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بحلول الساعة 15:40 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 50 سنتا، أي 0.6%، إلى 80.33 دولار للبرميل.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 39 سنتا، أي 0.5%، إلى 84.62 دولار للبرميل.

ورصدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قفزة بنحو 3.6 مليون برميل في مخزونات البلاد من النفط الخام في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو، مما أثار دهشة محللين توقعوا انخفاض المخزونات، وفقا لاستطلاع أجرته .

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ويشعر تجار النفط بقلق من ضعف استهلاك البنزين في الولايات المتحدة في أثناء ذروة موسم القيادة الصيفي في البلاد.

ويمثل استخدام البنزين في الولايات المتحدة نحو 10% من إجمالي استهلاك النفط في العالم، وانخفض الطلب على البنزين في البلاد الأسبوع الماضي 3.6% عن العام الماضي إلى نحو 8.9 مليون برميل يوميا. وارتفعت مخزونات الوقود على غير المتوقع على الرغم من تقليص المصافي للإنتاج.

كما أثرت قوة العملة الأمريكية على أسعار النفط لأن الخام الذي يجري تسعيره بالدولار يصبح أعلى كلفة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

وسجل الارتفاع السابق لمؤشر الدولار الأمريكي زيادة بنسبة 0.4%.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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