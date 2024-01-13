أول أهداف أمم إفريقيا 2023 لكوت ديفوار أمام غينيا بيساو بأقدام فوفانا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يناير 2024 10:33 مساءً - سجل سيكو فوفانا لاعب كوت ديفوار الهدف الأول لفريقه أمام غينيا بيساو في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب الحسن واتارا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

ودخل كوت ديفوار المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: يحيى فوفانا، خط الدفاع: ويلفريد سينجو- عثمان ديوماندي- إيفان نديكان- جيسلان كونان،خط الوسط: فرانك كيسيه- إبراهيم سنجاريه- سيكو فوفانا،خط الهجوم: جيريمي بوجا- جان فيليب كراسو- جوناثان بامبا.

وبدأ غينيا بيساو المباراة بتشكيل مكون من: الحارس: دجوكو، الدفاع: إنكادا- سانجانتي- ديجالو- كاندي،خط الوسط:كاساما- بيكل- سيميدو، الهجوم:رودريجوس- بالدي- ماني.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات: كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا بيساو وغينيا الاستوائية.

وانطلقت مساء اليوم، السبت، النسخة رقم 34 من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، والتى تستضيفها كوت ديفوار وتستمر منافساتها حتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا على رأسها منتخب مصر وتعد هذه النسخة هى الثالثة على التوالي التي تقام بالنظام الجديد بتواجد 24 منتخبا مُقسمة إلى 6 مجموعات، بدلاً من 16 منتخبا.

وتقام مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 على ستة ملاعب بكوت ديفوار وهى "الحسن واتارا، وفيليكس هوفويت بوانيي، والسلام، وأمادو جون كوليبالي، ولوران بوكو، وتشارلز كونان باني".