نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل: تخفيض رسوم حاويات خط الرورو بميناء دمياط من 26 ألف دولار إلى 3 آلاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن خط الرورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا له أهمية كبيرة جدا في زيادة حركة التصدير للخارج.

وأضاف وزير النقل، خلال مراسم توقيع اتفاقية خاصة بتسيير خط الرورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن خط الرورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا يستهدف تسهيل عملية تصدير البضائع سريعة التلف خاصة من المحاصيل الزراعية من الفواكه والخضروات.

وشدد على إقرار مجموعة من التسهيلات الخاصة بهذا الأمر، حيث تم تخفيض رسوم ميناء دمياط الخاصة بهذا النوع من الحاويات من ٢٦ ألف دولار إلى ٣٠٠٠ دولار فقط.

وتم كذلك الاتفاق مع شركة نقل لتسيير مركب لنقل الشاحنات والحاويات المبردة، تتمتع المركب بسرعة كبيرة لضمان عدم تلف المحاصيل.

يحضر التوقع، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير ميكيلي كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، ورئيس قطاع النقل البحري، ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ورؤساء الموانئ البحرية.