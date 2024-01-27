حصاد نشاط وزارة الهجرة هذا الأسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 02:30 مساءً - 1- بدعوة من السيد اللواء وزير الداخلية، شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة في الاحتفالية الخاصة بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة المصرية، التي أقيمت يوم الأربعاء 24 يناير الجاري بتشريف وحضور فخامة السيد رئيس الجمهورية، وكذلك بحضور الرئيس السابق السيد المستشار عدلي منصور ولفيف من كبار رجال الدولة، والسيد رئيس الوزراء، والإمام الأكبر، وقداسة البابا، ومحافظ البنك المركزي، ورؤساء المجالس النيابية والتشريعية، والسيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، والسادة الوزراء، وأعضاء مؤسسة الشرطة المصرية، وعائلات الشهداء، ورجال الإعلام والشخصيات العامة.

2- هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، المصريين حول العالم وأعضاء مؤسسة الشرطة ووزارة الداخلية بمناسبة الذكرى الـ 72 لعيد الشرطة المصرية، الذي يؤرخ لمعركة الإسماعيلية التي جسدت تضحيات رجال الشرطة في حماية الوطن. وقالت سيادتها: "كل التحية لرجال الشرطة حُرّاس الوطن الذين يذودون عنه دائمًا بالغالي والنفيس، ويقدمون أرواحهم فداء لمصر، وكل عام ومصرنا الحبيبة بقوة وسلام ننعم في خيرها ونحيا في أمنها.. كل عام وأنتم بخير".

3- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيدة/ جيهان حافظ، مدير عام المسئولية المجتمعية ببنك التعمير والإسكان، وذلك لبحث سبل التعاون بصدد مبادرات وملفات وزارة الهجرة. وخلال اللقاء، أوضحت الوزيرة أن ملف دعم استثمار المصريين في الخارج، يشكل أحد أهم الأولويات التي تعمل عليها الوزارة خلال عام ٢٠٢٤ والتي تم خلق الكثير من البرامج من أجله، مضيفة أنه سيتم تقديم مزيد من البرامج والمحفزات الادخارية التي تشكل خدمات أساسية للمصريين في الخارج، وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم وتحويلاتهم بالعملة الصعبة. وتم الاتفاق بين الجانبين على التواصل والتنسيق فيما بين فريق عمل وزارة الهجرة والإدارة العامة للمسئولية المجتمعية في بنك التعمير والإسكان، من أجل وضع صيغة توافقية لإقامة تعاون مثمر في إطار ملف التدريب من أجل التوظيف.

4- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الأستاذة/ شيرين بدر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة "آرت توداي" للفنون، وذلك لبحث مشاركة وزارة الهجرة في النسخة الثانية من ملتقى "تمكين المرأة بالفن" وانضمام الفنانات التشكيليات المصريات بالخارج إلى الملتقى. وقالت الوزيرة إن تلك الفعاليات الفنية لها دور كبير في تنشيط السياحة الثقافية والفنية على أرض مصر، مشيرة إلى أنها نشأت في أسرة مهتمة بالفن التشكيلي، والفن هو أهم لغة لبناء جسور التواصل بين شعوب العالم، بينما هذا الملتقى الخاص بالمرأة يشجع على استمرار الحوار بين الفنانات والجماهير كوسيلة للنساء حول العالم لمشاركة تجاربهن.

5- في إطار مواصلة تنفيذ استراتيجية مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أدلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بتصريح صحفي قالت فيه: "إن الهجرة غير الشرعية طاعون يصيب المجتمعات، وستظل وزارة الهجرة من أكثر الوزارات سعيًا لخلق فرص بديلة لأبنائنا الساعين لحياة أفضل".

6- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حوارًا خاصًا مع وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، قالت فيه إن العام الحالي 2024 سيشهد تقديم المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج سيتم الإعلان عنها تباعا هذا العام. واستعرضت الوزيرة أبرز تلك الخدمات والمبادرات والبرامج، والتي تبدأ بإنشاء وتطوير "المركز الوطني للهجرة"؛ لدعم منظومة التشغيل من أجل التوظيف على المستوى الوطني، والذي من المنتظر أن يرى النور في المرحلة القادمة على مستوى الدولة، إذ يضم كافة الجهات المعنية بالتدريب من أجل التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، حفاظاً على أرواحهم وكرامتهم أيضا.

7- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حوارًا صحفيًا ثريًا مع موقع "مصراوي"، تحدثت فيه عن عدد من الملفات المهمة التي تشغل بال المصريين في الخارج، من بينها جهود إجلاء المصريين من قطاع غزة بسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي، ودور الوزارة المحوري والحيوي في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وكذلك تفاصيل إطلاق التطبيق الهاتفي المخصص لخدمة الجاليات المصرية حول العالم، وآليات زيادة تحويلات المصريين بالخارج، والتدخل السريع وقت الأزمات لدعمهم ومساندتهم.

8- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة حوارًا صحفيًا مع مجلة "المصور" العريقة، تناولت فيه الحديث حول عدة ملفات حيوية تعكف وزارة الهجرة على تنفيذها، وكذلك حول عدة قضايا تهم المصريين في الخارج، حيث أكدت سيادتها قائلة: "مستعدة أحارب من أجل المصريين في الخارج"، كما أوضحت أن مصر من أوائل الدول التي تحركت لإنقاذ أبنائها وقت الأزمات وكان لوزارة الهجرة التحرك الأول في ذلك، مشيرة أيضا إلى أن هناك تواصلا مستمرا مع المستثمرين المصريين في الخارج لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في وطنهم وبالفعل نجحنا في إقامة مشروعات استثمارية لهم في مصر.

9- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة لقاء تلفزيونيًا في برنامج "تحت الشمس" المذاع على قناة الشمس الفضائية، وقد سلطت سيادتها الضوء فيهما على كافة أنشطة الوزارة وملفاتها والمبادرات التي تعمل عليها مثل "اتكلم عربي" و"مراكب النجاة"، ودور الوزارة في الأزمات الأخيرة في مناطق الصراع، وكذلك تلبية احتياجات المصريين بالخارج وتقديم محفزات مختلفة لهم مثل مبادرة السيارات، وإطلاق التطبيق الهاتفي الخاص بهم قريبًا.

10- تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء وتلبية لطلبات المصريين بالخارج، وفي إطار توجيهات السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، ترأس د. صابر سليمان، مساعد الوزيرة لشئون مكتب الوزيرة والتطوير المؤسسي، اجتماعا فنيا لبحث سبل وضع آلية لسرعة نقل الأوراق الثبوتية للجاليات المصرية بالخارج. وبدوره، استعرض سليمان جهود وزارة الهجرة في التيسير على المصريين بالخارج وتلبية طلباتهم في هذا الإطار بشأن وضع آلية تتيح للمصريين بالخارج سرعة الحصول على أوراقهم الثبوتية من خلال خدمات البريد السريع مقابل تحصيل رسوم إضافية بالعملة الأجنبية إلى جانب الحقائب الدبلوماسية والتي قد تستغرق شهور حتى يتم إتاحة هذه الأوراق للمصريين بالخارج، وهو ما سعت الوزارة إلى تنفيذه من خلال عقد اجتماع مع ممثلين عن عدد من الجهات المعنية ومنها وزارات الخارجية والداخلية وكذلك هيئة البريد.

11- أجرى أ/ كريم حسن، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة، لقاء تلفزيونيًا مع برنامج "صباحك مصري" على قناة "إم بي سي مصر 2"، وبمشاركة عدد من طالبات كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا (فرع القرية الذكية)، للحديث عن مشروع تخرج هؤلاء الطالبات الذي يتضمن حملة توعوية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تم تنفيذها برعاية وزارة الهجرة. وصرح أ/ كريم حسن، خلال اللقاء، بأن السيدة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تؤمن جدًا بإبداع الشباب ولمست تميزا في مشروع تخرج هؤلاء الطالبات لأنه طرح بدائل للهجرة غير الشرعية بطريقة مبسطة يتفاعل معها الجمهور.

12- نشرت وزارة الهجرة إنفوجرافكس عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، للرد على أحد استفسارات المصريين بالخارج، التي تلقتها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة من الجاليات المصرية بالسعودية والإمارات، والمتعلقة بـ"مبادرة سيارات المصريين بالخارج". وسلط الانفوجرافكس الضوء على أحد الاستفسارات بشأن "إمكانية استفادة المسافر حديثاً للعمل بالخارج من مبادرة سيارات المصريين بالخارج"، من خلال إتاحة رفع عقد العمل الموثق بدلا من كشف الحساب البنكي وعدم السماح باستيراد السيارة حتى يتم توفير كشف الحساب البنكي في المدى الزمني المحدد وفقـاً لشروط المبادرة، وكذا بحث إمكانية إعفاء الزوجـة مـن شـرط الإقامــة بـدول الخليج والاكتفاء بمستندات الزيارة والصادرة عن الدولة المضيفة باعتبارها مقيمة مؤقتا.

13- تواصل وزارة الهجرة تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" تحت شعار "جذورنا المصرية"، وذلك من خلال نشر محتوى تعليمي وتثقيفي عن اللغة العربية وعن مصر عبر العصور والحضارات المختلفة والمتعاقبة عليها، وذلك بهدف تعريف أبنائنا في الخارج بتاريخ وطنهم الأم لتأصيله في نفوسهم وربطهم به في ضوء مواجهة حرب طمس الهوية التي يتعرضون لها.