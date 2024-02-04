انت الأن تتابع خبر الحد الأدنى للانضمام إلى قائمة الأثرياء ببنوك مصر.. تعرف عليه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد عدد كبير من العملاء معرفة قائمة الأثرياء ببنوك مصر، وذلك بعدما توسع القطاع المصرفي في الفترة الأخيرة في تقديم العديد من المنتجات البنكية الجديدة وهي المصممة بشكل خاص لجميع العملاء الأكثر ثراءً.

قائمة الأثرياء ببنوك مصر

ووضعت العديد من البنوك قائمة الأثرياء ببنوك مصر، وهي التي تحدد على حسب أرصدة الحسابات الخاصة بهذه الشريحة من العملاء، ويكون بحد أدني ما بين 5 ملايين لـ 20 مليون جنيه، ويتم العمل على احتسابهم من العملاء الأكثر ثراءً، والعمل على توفير لهم الكثير من الخدمات المصرفية المميزة.

وتواصل في نفس الوقت كل البنوك تقديم جميع المنتجات الخاصة بإدارة الثروات لجميع العملاء الأقل ثراءً، وتتراوح الحدود الدنيا الخاصة بأرصدة حساباتهم المصرفية ما بين 500 ألف إلى 2 مليون جنيه، ويوجد العديد من البنوك التي توفر خدمات لكل العملاء الأكثر ثراء أو عملاء النخبة كما يقوم البعض بالإطلاق عليها هذه الأسماء في مصر.

بنك أبو ظبي الإسلامي مصر

وقام بنك أبو ظبي الإسلامي مصر بتحديد حساب يبدأ من 20 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وذلك حتى يعد العميل من النخبة أو أصحاب الملاءة المالية المرتفعة، وتشمل على الكثير من المميزات التي تقدم لكل العملاء في البنوك ومنها “خدمة المستشار المالي”، وهذا من خلال المستشارين المتخصصين لمساعدتهم في الإدارة الخاصة بمحافظهم المالية.

وأيضاً تقديم خدمة المساعدة الشخصية “الكونسيرج” على مستوي مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتوفير كل احتياجاتهم اليومية المتنوعة، وبما في هذا الترتيبات السفر والحجوزات الخاصة بالفنادق والمطاعم، والبنك يوفر 20 صالة استقبال لتوفير احتياجات كبار العملاء في فروع المصرف بكل المحافظات.

البنك الأهلي المصري