نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة بورسعيد يكشف لـ "دوت الخليج" موقفه من الترشح لفترة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور إيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، موقفه من الترشح لفترة رئاسة جديدة للجامعة عقب انتهاء مدته.

وقال إبراهيم في تصريح خاص لـ "دوت الخليج"، إنه وفقًا للقانون الخاص بتنظيم الجامعات المصرية، ليس له الحق في الترشح لفترة رئاسية جديدة لجامعة بورسعيد، لبلوغ سن المعاش.

وتشير المادة الرابعة من قانون اختيار رؤساء الجامعات المصرية إلى التالي:

1- أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، على أن يكون شغل وظيفة أستاذ لمدة 5 سنوات وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنتين على الأقل للترشح لوظيفة رئيس الجامعة.

2. أن يكون أستاذا عاملا بالكلية أو المعهد وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنة على الأقل، حال الترشح للعمادة، وفي جميع الأحوال يجب الا يكون المرشح سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين الا لمرة واحدة على الأكثر.

3. ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغائه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة.

5. ألا يكون المرشح متوليا لأي منصب حزبي وقت الترشيح وطيلة مدة توليه المنصب.

6. إتمام المرشح للدورة التدريبية التي تعقد بإحدى الجهات التي يحددها المجلس الاعلى للجامعات للتاهيل لشغل الوظيفة.

وكان المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن عن فتح باب الترشح لرؤساء خمس جامعات حكومية، وهي القاهرة وبورسعيد والأقصر وأسوان وأكاديمية السادات.

يبدأ التقديم من السبت 24 فبراير وحتى الخميس 29 فبراير الجاري.

وأوضح المجلس في بيان أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، والذي يتضمن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات. وقد حددت اللجنة الزمنية والإجراءات اللازمة لتقديم الترشحات ومعايير المفاضلة.