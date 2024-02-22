تعرف على نصيحة مربوحة لزوجها الكبير فى مسلسل الكبير أوى 8

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 06:32 مساءً - ظهرت الفنانة رحمة أحمد، صاحبة شخصية "مربوحة " فى أحداث مسلسل الكبير أوى 8، للنجم أحمد مكى، من كواليس التصوير لتتحدث عن العمل المقرر عرضه فى السباق الرمضانى 2024 عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقالت رحمة أحمد فى الفيديو الذى نشرته الصفحة الرسمية لقناة ON عبر حسابها على إنستجرام "بحب مربوحة فى الجلابيات التى ترتديها ونصيحة مربوحة لزوجها الكبير خليك حلو يا كبير".

وقالت رحمة أحمد فى الفيديو الذى نشرته الصفحة الرسمية لقناة ON عبر حسابها على إنستجرام "بحب مربوحة فى الجلابيات التى ترتديها ونصيحة مربوحة لزوجها الكبير خليك حلو يا كبير".

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل طرحت البرومو التشويقى له، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والذى سيطرت عليه الكوميديا بشكل كبير، كما اعتمدت مشاهد البرومو على قيام الأبطال بتقليد عدد من الأعمال الأجنبية، منها: فيلم barbie، وفيلم the mask، ومسلسل la casa de papel، ولكن بشكل كوميدى، فضلاً عن ظهور شيماء سيف وصفاء الطوخي كضيفى شرف، وقيام دكتور ربيع (بيومي فؤاد)، بإخبار الكبير (أحمد مكي) أن زوجته (رحمة أحمد) حامل.

مسلسل "الكبير أوى 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن أحمد مكى عاد لاستكمال سلسلة "الكبير أوى" في شهر رمضان قبل الماضى 2022 بتقديم الجزء السادس بعد 7 سنوات من التوقف، إذ قدم مكى الجزء الخامس في عام 2015، وبعد عودته في الجزء السادس حقق نجاحاً كبيراً وأفرز العمل عددا من النجوم الكوميدية الصاعدة مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب، واستكمل هذا النجاح بتقديم الجزء السابع العام الماضى.