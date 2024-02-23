أحمد جودة - القاهرة - عاجل.. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال في شهر رمضان المبارك 2024 -الكهرباء مش هتقطع تاني

بفرح واستحسان، يحتفل المصريون بالقرار الوزاري الجديد والذي يعكس اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل حياتهم خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024، حيث أنه بعد اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة أمس الخميس، تم الإعلان عن قرار إلغاء قطع التيار الكهربائي خلال هذا الشهر الفضيل، وهي خطوة تُعتبر هامة في تلبية تطلعات المواطنين وتعزيز روح التضامن والتلاحم في المجتمع.

وفيما يلي تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة حول هذا الموضوع.

فرحة المصريين بهذا القرار

ورحب المصريون بقرار الحكومة الذي يعد إحدى الخطوات الإنسانية الهامة التي تسعى الحكومة لتحسين جودة حياة المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم خلال هذا الشهر الكريم، وهذا القرار يعكس اهتمام الدولة برفاهية المواطنين وتقديرها للظروف الخاصة التي يمر بها الناس خلال شهر الصيام والعبادة.

أسباب انقطاع الكهرباء

وفي الفترة الأخيرة، شهدت العديد من المناطق في جمهورية مصر العربية انقطاعات متكررة في الكهرباء، مما أثار القلق والاستياء لدى السكان والشركات على حد سواء، وتعتبر هذه الانقطاعات ظاهرة مزعجة وتسبب العديد من المشاكل والتأثيرات السلبية على الحياة اليومية والاقتصاد، وتتعدد أسباب انقطاع الكهرباء في الفترة الحالية، ومن بين هذه الأسباب: