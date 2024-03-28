نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. قطع المياه لمدة ١٠ ساعات ببعض مناطق أبو النمرس بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق:" قرية المنوات، قرية طموه ".

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط المياه الجديد قطر ٦٠٠ مم، والمتعارض مع إنشاء مطلع ومنزل كوبري حسب الله الكفراوي بأبو النمرس، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لمدة ١٠ ساعات بدءًا من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق ٢٩/ ٣ / ٢٠٢٤ وحتي الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق ٣٠/ ٣/ ٢٠٢٤؛ لربط الخط الجديد مع الخط القائم.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.