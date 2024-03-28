حزب المصريين: إعلان الحكومة تنفيذ توصيات الحوار الوطني رد على المشككين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مارس 2024 02:30 مساءً - ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع اللجنة التنسيقية لتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني، مؤكدا أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حريصة على ترجمة مخرجات الحوار الوطني للواقع ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يبرز الإرادة الجادة لديها في تسريع وتيرة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني إيمانًا بأهميتها في وضع روشتة واضحة للتحديات الحالية وفاعلية تلك المنصة الوطنية في تقديم مقترحات تتعاطى مع ما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.

وقال "أبو العطا"، استجابات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المتكررة لمقترحات الحوار الوطني قطعت الطريق على المشككين في جدية الحوار وتعامل الدولة ومؤسساتها مع مخرجاته، مؤكدا أن إعلان الحكومة تنفيذ توصيات الحوار الوطني رد حاسم على المشككين.

ولفت إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لديه قناعة راسخة بأن مصر تمتلك من كفاءات العقول والقدرات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات، موضحا أن متابعة رئيس الوزراء المستمرة تزيد من الأجواء الإيجابية التي تشكل حافزا ودافعا قويا للقوى السياسية والأطراف المشاركة في طرح المزيد من الأفكار والرؤى للتفاعل مع التحديات الراهنة في ظل استمرار جلسات المرحلة الثانية للحوار الوطني ويمهد الطريق لمزيد من التوافق والاصطفاف في القضايا المختلفة.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الحوار الوطني يؤرخ لشكل الحياة السياسية التي تقوم على مساحات مشتركة بين الجميع في الجمهورية الجديدة، ونجح منذ دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإجرائه في توحيد الرؤى وتواجد مختلف أطياف المجتمع المصري على مائدة واحدة، للتوافق حول أولويات العمل الوطني.